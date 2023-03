La sfilata Miu Miu è un inno alla contemporaneità (Di martedì 7 marzo 2023) Life&People.it Tra le ultime e le più attese sfilate di questa edizione della Paris Fashion Week c’è la collezione Miu Miu Autunno Inverno 2023 2024. Dopo il successo delle microgonne e dei completini sforbiciati delle scorse stagioni, Miuccia accorcia ancora di più gli orli, facendo sfilare le modelle in pullover e culotte (anche in versione gioiello) o con collant velati tirati su fin sopra i cardigan e le maglie. E’ Mia Goth la prima a uscire; spettinata, con tacchi neri lucidi e a punta. Un maglione grigio aderente con bottoni bianchi, nei collant neri trasparenti, sopra la gonna a tubino bianca, semi trasparente, a vita bassa con pois neri. Palazzo Jena si rivela location perfetta, fiore all’occhiello parigino dell’ Art Déco, che perfettamente si sposa coi valori del brand: valorizzandone le radici e puntando sulla modernità. E’ infatti sulla donna moderna che si ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 7 marzo 2023) Life&People.it Tra le ultime e le più attese sfilate di questa edizione della Paris Fashion Week c’è la collezione Miu Miu Autunno Inverno 2023 2024. Dopo il successo delle microgonne e dei completini sforbiciati delle scorse stagioni, Miuccia accorcia ancora di più gli orli, facendo sfilare le modelle in pullover e culotte (anche in versione gioiello) o con collant velati tirati su fin sopra i cardigan e le maglie. E’ Mia Goth la prima a uscire; spettinata, con tacchi neri lucidi e a punta. Un maglione grigio aderente con bottoni bianchi, nei collant neri trasparenti, sopra la gonna a tubino bianca, semi trasparente, a vita bassa con pois neri. Palazzo Jena si rivela location perfetta, fiore all’occhiello parigino dell’ Art Déco, che perfettamente si sposa coi valori del brand: valorizzandone le radici e puntando sulla modernità. E’ infatti sulla donna moderna che si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... waitingforgodod : RT @3nriii: Voi non avete idea dell’entusiasmo euforia che ha generato questa sfilata di miu miu in me io SONO questa persona lei sta parla… - pinkvelvt : PURE ALLA SFILATA MIU MIU?????? - ajeng_fauziya : RT @G_IDLEITALIA: [MINNIE IN PARIS] Minnie e l'attrice Tailandese Kanyawee Songmuang alla sfilata di MIU MIU alla Paris Fashion Week 2023… - ajeng_fauziya : RT @G_IDLEITALIA: [MINNIE IN PARIS] Neverland oggi alle ore 14:00 #MINNIE parteciperà alla sfilata di MIU MIU alla Paris Fashion Week 2023… - floriana2225 : RT @camillarighetti: Solo io ho guardato la diretta della sfilata di Miu Miu per vedere se beccavo Alba ed ogni volta che la intravedevo sc… -