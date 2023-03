La scuola di Matteo Messina Denaro intitolata al piccolo Di Matteo, lo schiaffo al boss a Castelvetrano (Di martedì 7 marzo 2023) Partirà a breve la procedura per cambiare il nome della scuola elementare Ruggero Settimo di Castelvetrano per intitolarla a Giuseppe Di Matteo, il ragazzino di 12 anni rapito per essere poi ucciso e sciolto nell’acido dopo due anni di prigionia per ordine di Matteo Messina Denaro. Si tratta proprio della scuola frequentata dal boss mafioso da bambino, che la raggiungeva a pochi metri dalla casa di famiglia che si trova nella stessa strada. Un gesto fortemente simbolico, come ha detto il presidente della sezione di Marsala dell’Anm, Fabrizio Guercio, che ha proposto la nuova intitolazione con il sostegno del procuratore di Marsala, Ferdinando Asaro. L’idea rischia di dividere la città natale del boss, ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Partirà a breve la procedura per cambiare il nome dellaelementare Ruggero Settimo diper intitolarla a Giuseppe Di, il ragazzino di 12 anni rapito per essere poi ucciso e sciolto nell’acido dopo due anni di prigionia per ordine di. Si tratta proprio dellafrequentata dalmafioso da bambino, che la raggiungeva a pochi metri dalla casa di famiglia che si trova nella stessa strada. Un gesto fortemente simbolico, come ha detto il presidente della sezione di Marsala dell’Anm, Fabrizio Guercio, che ha proposto la nuova intitolazione con il sostegno del procuratore di Marsala, Ferdinando Asaro. L’idea rischia di dividere la città natale del, ...

