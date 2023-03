Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: La scomparsa di #Icardi, voce storica della radio a “Tutto il calcio” - sportli26181512 : La scomparsa di Icardi, voce storica della radio a 'Tutto il #calcio': La scomparsa di Icardi, voce storica della r… - Gazzetta_it : La scomparsa di #Icardi, voce storica della radio a “Tutto il calcio” - CalcioWeb : Addio a #RinoIcardi Storica voce del calcio italiano - luigisa27514204 : Un pensiero rivolto alla scomparsa di ..Rino Icardi..giornalista di grande spessore...!! -

Non solo una voce storica della radio. Ma soprattutto un gigante del giornalismo. Ieri è morto a Roma Rino: aveva 85 anni. Era nato ad Alessandria, dove al Liceo classico "Plana" (ora intitolato a Umberto Eco) fondò un giornale, "Raglio". La passione per lo sport sbocciò con la collaborazione alla ...Estratto da lastampa.it rinoIl mondo del giornalismo e gli appassionati di sport oggi piangono ladi Rino, una delle storiche voci della Rai nelle trasmissioni radiofoniche sportive e non solo. Padre, insieme a personaggi storici della ...Il mondo del giornalismo e gli appassionati di sport oggi piangono ladi Rino, una delle storiche voci della Rai nelle trasmissioni radiofoniche sportive e non solo. Padre, insieme a personaggi storici della radio come Bortoluzzi, Ameri, Ciotti, ...

Rino Icardi cause morte addio allo storico giornalista della Rai Tag24

Nella sua lunga e prestigiosa carriera, anche la collaborazione con la Gazzetta dello Sport: fra i suoi reportage più celebri, quello ai Giochi di Monaco ‘72 sulla strage al Villaggio Olimpico ...Il giornalista, nato ad Alessandria nel 1937, si è spento a Roma, dove viveva da molti anni. Aveva contribuito a lanciare insieme a Roberto Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Ciotti e Alfredo Provenzali ...