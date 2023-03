La rivoluzione della comunicazione ESG in Italia (Di martedì 7 marzo 2023) Il 16 marzo, presso lo Stadio Domiziano di Roma, si terrà una conferenza straordinaria di OIBR (Organismo Italiano Business Reporting), dal titolo: “L’informazione di sostenibilità nel contesto operativo e strutturale delle imprese Italiane: i processi di cambiamento con particolare riguardo alle PMI”: si tratta di un evento molto importante, che anticipa il congresso Future Respect di maggio e che introduce il tema del nuovo quadro normativo europeo dell’informativa ESG e le sue conseguenze sulle aziende Italiane. LEGGI ANCHE – Ci pensa il Sole, Zed1 firma la street art sulla sostenibilità a Brescia SI parlerà quindi dell’impatto delle nuove norme sulle strategie, sugli equilibri economico-finanziari in particolare delle PMI e la capacità di ricezione delle direttive da parte delle stesse aziende: a parlarne, dati alla mano, ... Leggi su funweek (Di martedì 7 marzo 2023) Il 16 marzo, presso lo Stadio Domiziano di Roma, si terrà una conferenza straordinaria di OIBR (Organismono Business Reporting), dal titolo: “L’informazione di sostenibilità nel contesto operativo e strutturale delle impresene: i processi di cambiamento con particolare riguardo alle PMI”: si tratta di un evento molto importante, che anticipa il congresso Future Respect di maggio e che introduce il tema del nuovo quadro normativo europeo dell’informativa ESG e le sue conseguenze sulle aziendene. LEGGI ANCHE – Ci pensa il Sole, Zed1 firma la street art sulla sostenibilità a Brescia SI parlerà quindi dell’impatto delle nuove norme sulle strategie, sugli equilibri economico-finanziari in particolare delle PMI e la capacità di ricezione delle direttive da parte delle stesse aziende: a parlarne, dati alla mano, ...

