(Di martedì 7 marzo 2023) Il nome non è certo, ma laè decisa: ildiscomparirà per fare spazioMia,di Inclusione Attiva, oGia, ovvero Gestione per l’Inclusione Attiva. Tutto questo a partire da settembre 2023, ovvero al termine della proroga di sette mesi concessa all’attualedi. Donne e lavoro, l’rme dell’Onu: nell’ultimo biennio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Articolo su 'Il Fatto' che denuncia il caro immobili di Milano con conseguente espulsione del ceto medio dal centro… - fattoquotidiano : Riforma del Reddito: una rapina ai poveri Leggi Il Fatto Quotidiano ?? - mirkonicolino : (#Cm.it) #Gravina: 'Siamo all’anticamera del fallimento. La riforma non è dei campionati, ma del calcio. Dobbiamo g… - Newsinunclick : Il viceministro del governo Meloni, Maurizio Leo, ha annunciato per la settimana prossima un avvio di 'rivoluzione'… - annamar_65 : RT @fattoquotidiano: Riforma del Reddito: una rapina ai poveri Leggi Il Fatto Quotidiano ?? -

... in una nota, precisa di essere 'al lavoro per portare il provvedimento all'esameConsiglio dei ...un primo draft dell'intervento normativo come valido testo di riferimento per la'. La ...In Israele resta alta l'attenzione sulladella giustizia e le proteste di piazza. In un ... Nevo si dice fiero "di far partemovimento di protesta più grande, più significativo, più ...... diceva durante il dibattito sulladell'ordinamento giudiziario. Leggi Anche Cospito, Nordio 'nasconde' la relazione citata da Donzelli: consegnate tre pagine su (almeno) 54. Il capoDap ...

Fisco verso riforma con 3 aliquote Irpef. Leo: «Risorse da tax expenditures» Il Sole 24 ORE

La riforma del reddito di cittadinanza cambia forma e diventa Mia: ma il decreto conterrà regole molto diverse rispetto alla precedente misura ...Tagliare più che aiutare, costringere più che includere. A leggere le bozze della riforma del Reddito di cittadinanza – anticipate ieri dal “Corriere della Sera” e 10 ore più tardi ...