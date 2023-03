La prossima sarà una Settimana di passione laica: prove tecniche di quella religiosa ormai prossima (Di martedì 7 marzo 2023) La Presidente della BCE, la Signora Lagarde, ha dichiarato l’altro ieri alla stampa iberica che nel consiglio di quella banca del prossimo 16 marzo, sarà deliberato un aumento del tasso dell’euro di mezzo punto percentuale. Il costo del denaro nella EU salirà così al 3,50% e non si fermerà li. La stessa Presidente ha annunciato che, perdurante una risposta meno che proporzionale del calo del tasso medio di inflazione nella EU, entro fine anno il costo dell’ euro rincarerà ancora fino al 4% almeno. Riguardo a questo tipo di corsa in salita del denaro, la EU sta seguendo a ruota gli USA. È più che credibile che i capi di governo di qua dell’oceano non avrebbero avuto certamente da ridire se in quella scalata la EU fosse rimasta distanziata ancor più dagli USA. Il chiarimento che Madame Lagarde si è affrettata a fornire a corredo della ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) La Presidente della BCE, la Signora Lagarde, ha dichiarato l’altro ieri alla stampa iberica che nel consiglio dibanca del prossimo 16 marzo,deliberato un aumento del tasso dell’euro di mezzo punto percentuale. Il costo del denaro nella EU salirà così al 3,50% e non si fermerà li. La stessa Presidente ha annunciato che, perdurante una risposta meno che proporzionale del calo del tasso medio di inflazione nella EU, entro fine anno il costo dell’ euro rincarerà ancora fino al 4% almeno. Riguardo a questo tipo di corsa in salita del denaro, la EU sta seguendo a ruota gli USA. È più che credibile che i capi di governo di qua dell’oceano non avrebbero avuto certamente da ridire se inscalata la EU fosse rimasta distanziata ancor più dagli USA. Il chiarimento che Madame Lagarde si è affrettata a fornire a corredo della ...

