La prof Saraceno e la Mia al posto del reddito di cittadinanza: «Vogliono prendere i poveri per fame. Il Nord sarà penalizzato» (Di martedì 7 marzo 2023) La sociologa Chiara Saraceno ha presieduto il comitato scientifico per la riforma del reddito di cittadinanza durante il governo Draghi. Successivamente la prof ha criticato le modifiche introdotte dal governo Meloni con la Legge di Bilancio 2023. Oggi, in un'intervista al Fatto Quotidiano, Saraceno va all'attacco della Mia, ovvero la Misura di Inclusione Attiva. Ovvero lo strumento che l'esecutivo Meloni ha deciso di varare al posto del sussidio. Per la sociologa nelle nuove norme «prevale l'intento punitivo verso i poveri e persistono elementi controversi o inspiegabili». Come per esempio il taglio del 30% del sussidio ai percettori "occupabili": «Non condivido l'idea di ridurre la durata del beneficio, ma almeno, nella loro ottica, ha l'obiettivo di spingere il ...

