La Procura denuncerà il Barça per corruzione (Di martedì 7 marzo 2023) La Procura spagnola è pronta a presentare una denuncia contro il Barcellona per i pagamenti effettuati dai catalani all’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli, Enriquez Negreira. A riferirilo è El Pais. L’accusa è di corruzione negli affari, un reato entrato in vigore in Spagna con la riforma penale del 2010 e che include la frode in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 7 marzo 2023) Laspagnola è pronta a presentare una denuncia contro il Barcellona per i pagamenti effettuati dai catalani all’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli, Enriquez Negreira. A riferirilo è El Pais. L’accusa è dinegli affari, un reato entrato in vigore in Spagna con la riforma penale del 2010 e che include la frode in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milannight : RT @CalcioFinanza: Caso Negreira, la Procura spagnola denuncerà il Barcellona per corruzione - VincenzoIanno16 : RT @CalcioFinanza: Caso Negreira, la Procura spagnola denuncerà il Barcellona per corruzione - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Procura denuncerà il Barça per corruzione: La Procura spagnola è pronta a presentare una de… - Emanuel70123144 : RT @CalcioFinanza: Caso Negreira, la Procura spagnola denuncerà il Barcellona per corruzione - CalcioFinanza : Caso Negreira, la Procura spagnola denuncerà il Barcellona per corruzione -

Appendicite scambiata per cistite: paziente riminese denuncia il medico del Morgagni di Forlì ... passaggio fondamentale dell'esposto denuncia presentato dall'avvocato Stefano Caroli alla Procura ...41enne racconta che dopo gli esami di routine è stato preso in carico dal medico che poi denuncerà. "... " Troppi morti in ospedale". Ma la Asl querela l'azzurro Benedetti " Asl ha risposto che mi denuncerà per l'ennesima volta. Ma é mai possibile che anziché fare ... rispondo che l'ho già fatto in modo molto dettagliato presentando un esposto alla Procura della ... Crolla un infisso alla Calcedonia, il Codacons: 'La Procura accerti tutte le responsabilità' Per questo il Codacons denuncerà alla procura della Repubblica l'accaduto 'chiedendo di indagare su chi si è reso responsabile con azioni od omissioni per l'ultimo episodio accaduto ieri e, una volta ... ... passaggio fondamentale dell'esposto denuncia presentato dall'avvocato Stefano Caroli alla...41enne racconta che dopo gli esami di routine è stato preso in carico dal medico che poi. "..." Asl ha risposto che miper l'ennesima volta. Ma é mai possibile che anziché fare ... rispondo che l'ho già fatto in modo molto dettagliato presentando un esposto alladella ...Per questo il Codaconsalladella Repubblica l'accaduto 'chiedendo di indagare su chi si è reso responsabile con azioni od omissioni per l'ultimo episodio accaduto ieri e, una volta ... La Procura denuncerà il Barça per corruzione Calcio e Finanza