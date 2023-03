LA PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DI MISTER STEFANI (Di martedì 7 marzo 2023) È stato presentato oggi ALLA STAMPA MISTER Mirko STEFANI, nuovo allenatore del Pordenone Calcio. A rappresentare la Società il responsabile dell’area tecnica Matteo Lovisa. Nelle parole di MISTER STEFANI, sino ALLA scorsa stagione capitano neroverde, idee chiare, entusiasmo e voglia di iniziare al meglio la nuova esperienza. Powered by WPeMatico L'articolo proviene da Udine20. Leggi su udine20 (Di martedì 7 marzo 2023) È stato presentato oggiMirko, nuovo allenatore del Pordenone Calcio. A rappresentare la Società il responsabile dell’area tecnica Matteo Lovisa. Nelle parole di, sinoscorsa stagione capitano neroverde, idee chiare, entusiasmo e voglia di iniziare al meglio la nuova esperienza. Powered by WPeMatico L'articolo proviene da Udine20.

