La politica deve agire per evitare la “supplenza” dei pm. Scrive Sisci (Di martedì 7 marzo 2023) È insano usare la clava giudiziaria per gestire errori politici, ma gli errori politici comunque devono essere gestiti, non possono essere trascurati altrimenti il sistema si imballa e la clava giudiziaria diventa l’unica arma per gestire un passaggio politico. Le inchieste giudiziarie sulle morti di Bergamo all’inizio del Covid e la ricerca di responsabilità giuridiche sulla strage di migranti di Cutro in Calabria hanno questo sapore politico come scritto saggiamente Antonio Polito sul Corriere della Sera qualche giorno fa. Ma esiste un punto: c’è un errore politico in entrambi i casi e questo errore politico deve avere delle responsabilità politiche. Per Bergamo si tratta di Giuseppe Conte premier all’epoca e quindi ultimo decisore sulle chiusure, e per Cutro è Matteo Salvini, profeta della linea dura contro gli immigrati. Forse sarebbe opportuno per mille motivi non ... Leggi su formiche (Di martedì 7 marzo 2023) È insano usare la clava giudiziaria per gestire errori politici, ma gli errori politici comunque devono essere gestiti, non possono essere trascurati altrimenti il sistema si imballa e la clava giudiziaria diventa l’unica arma per gestire un passaggio politico. Le inchieste giudiziarie sulle morti di Bergamo all’inizio del Covid e la ricerca di responsabilità giuridiche sulla strage di migranti di Cutro in Calabria hanno questo sapore politico come scritto saggiamente Antonio Polito sul Corriere della Sera qualche giorno fa. Ma esiste un punto: c’è un errore politico in entrambi i casi e questo errore politicoavere delle responsabilità politiche. Per Bergamo si tratta di Giuseppe Conte premier all’epoca e quindi ultimo decisore sulle chiusure, e per Cutro è Matteo Salvini, profeta della linea dura contro gli immigrati. Forse sarebbe opportuno per mille motivi non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il cardinale e presidente della Cei interviene sul tema immigrazione e sulla continuità tra papa Benedetto XVI e Fr… - matteosalvinimi : La battaglia per la sicurezza deve unire cittadini e politica, non dividere. - Giorgiolaporta : Altro che festa, guardate le immagini dell’inchiesta di #Fanpage sulle #PrimariePd in #Campania. Bel clima di festa… - Franco110537 : SCHLEIN È MOLTO CONFUSA IN POLITICA INTERNAZIONALE. CHISSÀ A CHI DEVE RISPONDERE. BACCHETTA PUTIN E CHI LO SOSTIEN… - news_forlicesen : Una nuova banca destinata a chiudere nell'entroterra, la Cgil: 'Un problema che la politica deve affrontare' -