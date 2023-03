La piazza che si batte per avere la piattaforma per i referendum digitali (Di martedì 7 marzo 2023) Cosa sta succedendo alla manifestazione piattaforma rederendum online organizzata per oggi, alle 16 di martedì 7 marzo, in piazza dei Santi Apostoli a Roma? Noi di Giornalettismo ci siamo recati sul posto non solo per raccogliere la testimonianza di alcune delle personalità a guida della manifestazione – Lorenzo Mineo e Marco Cappato in primis – ma anche per capire che clima si respira e chi, tra associazioni e personalità politiche, ha scelto di scendere in campo per una causa che dovrebbe interessare tutti. Il punto dei promotori dell’evento (Associazione Luca Coscioni e Eumans) è stato chiaramente esposto: si manifesta per chiedere conto a Giorgia Meloni e al sottosegretario all’Innovazione Tecnologica Alessio Butti . Online è presente anche un appello che attualmente ha raccolto quasi 53 mila delle 60 mila firme richieste. LEGGI ANCHE >>> ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 7 marzo 2023) Cosa sta succedendo alla manifestazionerederendum online organizzata per oggi, alle 16 di martedì 7 marzo, indei Santi Apostoli a Roma? Noi di Giornalettismo ci siamo recati sul posto non solo per raccogliere la testimonianza di alcune delle personalità a guida della manifestazione – Lorenzo Mineo e Marco Cappato in primis – ma anche per capire che clima si respira e chi, tra associazioni e personalità politiche, ha scelto di scendere in campo per una causa che dovrebbe interessare tutti. Il punto dei promotori dell’evento (Associazione Luca Coscioni e Eumans) è stato chiaramente esposto: si manifesta per chiedere conto a Giorgia Meloni e al sottosegretario all’Innovazione Tecnologica Alessio Butti . Online è presente anche un appello che attualmente ha raccolto quasi 53 mila delle 60 mila firme richieste. LEGGI ANCHE >>> ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : “Lei, Elly Schlein…con il solito outfit da centro sociale”?? questa è la descrizione spregiativa della segretaria de… - marcocappato : Marco Gentili è paralizzato dalla SLA. Ma per firmare i referendum è invece paralizzato dallo Stato, dal Governo Me… - Giorgiolaporta : Pensate a parti inverse se a una manifestazione della #Meloni qualcuno avesse gridato che uccidere qualcuno non deb… - acmarcodc : RT @marcocappato: Marco Gentili è paralizzato dalla SLA. Ma per firmare i referendum è invece paralizzato dallo Stato, dal Governo Meloni c… - tigrelt : RT @Lia35646494: Nella prospera Francia, c'è uno sciopero su larga scala contro la riforma delle pensioni. I manifestanti scendono in piazz… -