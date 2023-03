La mostra fotografica a Torino di “Eve Arnold. L’opera 1950-1980" è l'occasione per un ricordo e per condividere un breve diario personale (Di martedì 7 marzo 2023) La fotografia s’impara studiando e praticando. Così per la pratica, circa 25 anni fa mi trasferii a Londra, un po’ per prendere aria e un po’ per il solito inglese che va perennemente migliorato. Per dare un senso a quella permanenza mi offrii di lavorare gratuitamente nella mitica Magnum Photos, la più importante e prestigiosa agenzia fotografica del mondo. La sede era in Old Street, una lunga via che da Clerkenwell arriva a Islington. CHINA. Song and dance troupe. 1979. (Magnum Photos) Mi piaceva andare in agenzia, scandiva le giornate e rendeva meno solitario il girovagare per la metropoli. S’incontravano i fotografi: c’era un italiano giovane e biondissimo, Alex Majoli che sarebbe diventano uno dei grandi autori italiani conosciuti in tutto il mondo; nell’archivio lavorava Lizzy Amanpour, sorella della ben più nota Christiane, volto di punta del giornalismo ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 marzo 2023) La fotografia s’impara studiando e praticando. Così per la pratica, circa 25 anni fa mi trasferii a Londra, un po’ per prendere aria e un po’ per il solito inglese che va perennemente migliorato. Per dare un senso a quella permanenza mi offrii di lavorare gratuitamente nella mitica Magnum Photos, la più importante e prestigiosa agenziadel mondo. La sede era in Old Street, una lunga via che da Clerkenwell arriva a Islington. CHINA. Song and dance troupe. 1979. (Magnum Photos) Mi piaceva andare in agenzia, scandiva le giornate e rendeva meno solitario il girovagare per la metropoli. S’incontravano i fotografi: c’era un italiano giovane e biondissimo, Alex Majoli che sarebbe diventano uno dei grandi autori italiani conosciuti in tutto il mondo; nell’archivio lavorava Lizzy Amanpour, sorella della ben più nota Christiane, volto di punta del giornalismo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... encanto_pr : Oggi siamo nella sede di #Toyota a #Roma con #Sodexo e la stampa per la presentazione della mostra fotografica 'Lav… - CarlaLance : RT @gecamcom: ??Tutto pronto per #Pioniere la mostra fotografica diffusa in occasione della #giornatainternazionaledelladonna,promossa in c… - goamagazine : 'Pioniere', una mostra fotografica a De Ferrari per ricordare le donne che hanno aperto una strada, coltivato un’ec… - Agenparl : GIORNATA DELLA DONNA: QUESTA SERA A MEZZANOTTE INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 'PIONIERE, ... -… - Gazzettadmilano : Piero nel paese delle meraviglie di Piero Percoco è la nuova mostra che Leica Camera Italia presenta dal 12 aprile… -