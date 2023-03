La missione del generale Milley in Siria e quel messaggio all’Iran (Di martedì 7 marzo 2023) Una tappa rapida, veloce, ma piena di significati. È quella che ha compiuto il capo dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti Mark Milley. Il generale, dopo le tappe in Europa e Israele, sabato si è fermato per una visita lampo nella base di Al Tanf, un avamposto tra le sabbie del deserto Siriano nel InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 7 marzo 2023) Una tappa rapida, veloce, ma piena di significati. Èla che ha compiuto il capo dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti Mark. Il, dopo le tappe in Europa e Israele, sabato si è fermato per una visita lampo nella base di Al Tanf, un avamposto tra le sabbie del desertono nel InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? PIOLI, MISSIONE DEL DIAVOLO Le notizie ?? - GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Pioli Missione del Diavolo”, “‘Voglio tutto’”, “‘Noi solo contro tutti’”… - Antonio_Tajani : Rinsaldare la fiducia reciproca e rilanciare la valenza strategica del partenariato. A questo è servita la missione… - TillyDunnage13 : Mhhhhh banalmente tradire la fiducia di Leon per via del suo lavoro e del fatto che debba portare a termine la miss… - FerroniFranco : RT @WWFitalia: Scopri #MissioneArtico la spedizione in barca a vela del #WWF sulla costa orientale della #Groenlandia per scoprire quanto i… -