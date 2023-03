La Milano della «paura» figlia dell'accoglienza per tutti a tutti i costi (Di martedì 7 marzo 2023) Milano, abbiamo un problema. Forse, oltre a occuparci dell’area C e dell’area B, sarebbe il caso di mettere i piedi ogni tanto nell’area P, dove “P” sta per “paura” di girare per strada. Il marocchino di 23 anni che ieri sera ha ferito sei persone nei pressi della stazione centrale, ha seminato il panico per le strade milanesi con la sicurezza di chi sa che le regole, da noi, lasciano ampio spazio all’interpretazione. Così, più o meno cosciente, l’uomo ha messo in segno in pochi minuti una serie di colpi in sequenza, minacciando cinque donne con un piccolo coltello: alcune sono state ferite, un'altra è stata colpita con un pugno in faccia. Un uomo di 68 anni, che cercava di aiutare le vittime, cadendo ha riportato un trauma alla testa ed è ricoverato in codice rosso. Gli agenti che ... Leggi su panorama (Di martedì 7 marzo 2023), abbiamo un problema. Forse, oltre a occuparci’area C e’area B, sarebbe il caso di mettere i piedi ogni tanto nell’area P, dove “P” sta per “” di girare per strada. Il marocchino di 23 anni che ieri sera ha ferito sei persone nei pressistazione centrale, ha seminato il panico per le strade milanesi con la sicurezza di chi sa che le regole, da noi, lasciano ampio spazio all’interpretazione. Così, più o meno cosciente, l’uomo ha messo in segno in pochi minuti una serie di colpi in sequenza, minacciando cinque donne con un piccolo coltello: alcune sono state ferite, un'altra è stata colpita con un pugno in faccia. Un uomo di 68 anni, che cercava di aiutare le vittime, cadendo ha riportato un trauma alla testa ed è ricoverato in codice rosso. Gli agenti che ...

matteosalvinimi : Sconvolgente notizia da Milano, dove la zona della Stazione Centrale si conferma a grave rischio. Spero che tutte l… - localteamtv : Milano, serie di accoltellamenti nella zona della Stazione Centrale: 5 persone portate in ospedale, 2 gravi… - elio_vito : Comunque, a conclusione della giornata, tutte le forze politiche hanno condannato le violenze anarchiche di Torino… - Daniela14029488 : RT @Ilconservator: Accoltellati sotto casa ma votano Sala per paura della violenza fascista. Fanno tenerezza #Milano - giomo2 : RT @RossellaMuroni: Sempre più preoccupante la situazione della #Tunisia per l'inasprimento della repressione contro oppositori politici e…