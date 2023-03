La Mata Leao passeggia sul Lioni, ora il big match con l’Avellino Boars (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Mata Leao supera 76-37 il Basket Lioni, penultimo in classifica, e prosegue la sua corsa ai piani alti nel campionato Uisp. Inizio lento dei padroni di casa che vanno sorprendentemente sotto nei primi minuti di gioco. Gli uomini di coach Marrone però carburano in fretta e iniziano a macinare punti arginando gli attacchi ospiti. L’allungo decisivo viene compiuto nel terzo periodo, quando la partita passa completamente in controllo dei giallorossi. La nota lieta della serata è rappresentata dal rientro a tempo pieno di Cesare Accettola, mentre quella negativa è rappresentata dall’infortunio rimediato da Ferro, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Quella contro il Lioni avrebbe dovuto essere anche la gara del rientro di Fabiano Romano, che è però stato costretto a dare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLasupera 76-37 il Basket, penultimo in classifica, e prosegue la sua corsa ai piani alti nel campionato Uisp. Inizio lento dei padroni di casa che vanno sorprendentemente sotto nei primi minuti di gioco. Gli uomini di coach Marrone però carburano in fretta e iniziano a macinare punti arginando gli attacchi ospiti. L’allungo decisivo viene compiuto nel terzo periodo, quando la partita passa completamente in controllo dei giallorossi. La nota lieta della serata è rappresentata dal rientro a tempo pieno di Cesare Accettola, mentre quella negativa è rappresentata dall’infortunio rimediato da Ferro, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Quella contro ilavrebbe dovuto essere anche la gara del rientro di Fabiano Romano, che è però stato costretto a dare ...

