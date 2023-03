La maggioranza risponde ad Altrabenevento | “Accuse desolanti e meschine”

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“È desolante, oltre che di cattivo gusto, che sia messa in discussione la battaglia di civiltà e di legalità che l’amministrazione, a fianco dei comitati e di tutte le donne e gli uomini di buon senso, sta combattendo per combattere la barbarie della violenza sugli animali. Queste meschinità ai danni del Sindaco e dell’amministrazione le rispediamo fermamente al mittente”, così, dopo la nota di ‘è possibile’, si è espresso a nome dell’amministrazione e dellaAlboino Greco, coordinatore della segreteria politica di Mastella. “Quanto al luogo fisico in cui si consumerebbero questi reati, perché ricordiamo che le sevizie sugli animali sono punite severamente dal Codice penale, ricordiamo a talune associazioni che l’amministrazione è intervenuta a più riprese con sopralluoghi della Polizia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Scontro sui precari Covid, FdI risponde a Forza Italia 'maggioranza a rischio' -… - giastevenz : @sanacore_ Povera mamma... Ti meriteresti mia madre che di domenica alle 8 inizia a pulire a casa e quando dico che… - ekuonews : Roseto, nuovo Regolamento: la maggioranza risponde compatta ai 10.000 emendamenti di Di Giuseppe - paolomossetti : Le agenzie ???? sono conflittuali, manca un consenso, la ????non risponde, eppure ricordo bene come nel maggio 2020, qu… - PietroMaghen : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Falso. continua con lo sparuto gruppo di persone che risponde alle interviste mentr… -

...definitivamente a tacere i "secondi" ed essere l'unica grande opposizione della. Se ... la segretaria noncon chiarezza. O evita la domanda o glissa parlando il politichese, cioè ...... lain Regione fa quadrato. L'assessore alla Sanità, Carlo Doria ,in particolare all'accusa che fosse lui a rappresentare la Giunta al tavolo nazionale e che il governatore ......sa perfettamente che non può raccontare balle e che noi rappresentiamo lo sfaldamento della suae il fallimento della sua amministrazione". Deve andare a scuola di democrazia!'...

La maggioranza risponde ad Altrabenevento: "Accuse desolanti e ... anteprima24.it

Sul tema era già arrivata una bordata di Gianfranco Miccichè notoriamente non in linea col resto di Forza Italia che parla di "atteggiamento fariseo di alcuni deputati che non rappresenta posizione di ...Sesta giornata di proteste contro la riforma. Il presidente e i suoi deputati sperano nel voto dei Républicains per fare passare il provvedimento il 15 marzo in Parlamento ...