La Lazio troppo lenta per i robot olandesi | 1-2

(Di martedì 7 marzo 2023) – I biancocelesti giocano bene, dominano la partita per quasi tutto il primo tempo, poi si arrendono di fronte alla velocità degli. È la solita storia: novanta minuti sono troppi da giocare per una squadra che non ha ricambi sufficienti per scendere in campo ogni tre giorni. Laè Immobile, si dice quando Ciro risolve a modo suo le partite, sfruttando la preziosa collaborazione di Felipe Anderson, di Zaccagni, di Lazzari, di Luis Alberto, di Milinkovic Savic e di tutti gli altri. Oggi però Ciro non c’era, per una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. E quando manca Ciro, ladiventa immobile (con la i minuscola) o quasi. Se la partita fosse durata appena una mezzoretta, i padroni di casa avrebbero fatto un figurone contro l’Az Alkmaar: un bel gol di Pedro al 18’ a conclusione di un’azione corale. ...