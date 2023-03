La Lazio si butta via: sconfitta in rimonta per 1-2 con l’AZ Alkmaar, ora serve vincere in Olanda (Di martedì 7 marzo 2023) Si complica la missione quarti di finale di Conference League per la Lazio: dopo essere passati in vantaggio grazie a Pedro contro l’AZ... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 marzo 2023) Si complica la missione quarti di finale di Conference League per la: dopo essere passati in vantaggio grazie a Pedro contro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pasqualinipatri : La #Lazio butta nel secchio il passaggio del turno. Ancora nulla è perso, ma se si sbagliano dei gol praticamente f… - Slyilredeiladri : @_talebanikov @Maldi___ Ti faccio uno scenario che portrebbe piacerti. Ridanno i 15 punti alla Juve, noi finiamo il… - fragrassi98 : impossibile la Lazio butta fuori una strisciata dalla Champions, impossibile - Michele20600106 : @Interistadoc10 @bergomifabio Ma non era a gennaio il declino di spaletti adesso e marzo ok la Lazio vi butta fuori dalla champions - Smil0oo : Miracolo tattico di Maurizio Sarri, in faccia agli scettici, in faccia ai disfattisti e in faccia a chi ancora non… -