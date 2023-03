La Lazio perde in casa contro l’Az Alkmaar 1-2 | Sarri conferma i suoi timori

(Di martedì 7 marzo 2023) Lanon ripete la solida prestazione fatta al Maradona lo scorso venerdì. I biancocelesti perdono 1-2nell’andata degli ottavi di Conference Legue. I laziali passano in vantaggio grazie ad una perla di Pedro al diciottesimo. La squadra diviene ripresa a fine primo tempo dal gol di Pavlidis e supera al sessantaduesimo dal diagonale del terzino Kerkez. Laparte bene e dopo il gol di Pedro, che arriva da un recupero di Felipe Anderson che innesca Zaccagni che poi trova lo spagnolo.non molla e a fine primo tempo trova il gol del pareggio con Pavlidis. La punta pescato libero in area con l’esterno destro buca Maximiano. Nella ripresa la squadra dicerca subito di tornare in vantaggio ...

Riparte la: colpo di Pedro respinto dal portiere. Ma la squadra di Jansen sa rendesi ... Milinkovicpalla, Reijnders smista per Karlsson sulla sinistra, assist per Pavlidis che sfugge a ...Al 62' lapalla in uscita e Kerkez la castiga. Felipe Anderson spreca due occasioni per rimettere in piedi la gara.Poi lacala e lui corre molti meno rischi. Goes 6: nel primo tempo il meno peggio dei suoi, ... Kerkez 7: siMilinkovic in occasione della chance per Milinkovic, poi rischia l'autogol ma è ...

La Lazio perde il primo round contro gli olandesi e sarà chiamata all'impresa nel ritorno in programma in Olanda. Parte bene la sfida dell'Olimpico per i biancocelesti che trovano il vantaggio con il ...Prestazione poco incisiva per la Lazio di Sarri che perde in casa. Tra i biancocelesti è Luis Alberto il migliore. Si salvano anche Pedro e Felipe Anderson.