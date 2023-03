La Lazio continua a vincere | pareggio del Napoli scavalcato dal Cittadella al secondo posto

(Di martedì 7 marzo 2023) Al termine della 19ª giornata di Serie B lasi conferma leader del campionato cadetto 22/23, ma cambia il nome della prima inseguitrice: il. Le granata infatti, grazie al successo sull’Apulia Trani e altraFemminile e Ravenna, salgono al, superando di una lunghezza proprio le campane. Recupera punti sul terzola Ternana e sorridono sia Chievo che Hellas Verona, uscite vittoriose dalle sfide con Tavagnacco e Brescia. Nella parte più bassa della classifica spiccano il 4-1 del Genoa sulla Torres e il punto strappato dall’Arezzo sul campo del Cesena. Ladi Catini prosegue la sua marcia solitaria in cima alla classifica: nella domenica in cui è di scena la quarta giornata del girone di ritorno, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sergeeej21 : @sputapallinee nel condannare questa merda, sempre, sempre. e lo faccio per difendere la mia squadra del cuore, che… - ValerioRossini2 : @fbmaarket continua a fare della lazio una società mediocre grazie Lotito @OfficialSSLazio - IlFighterMancio : @DavideCN12 @1897bianconero @sportface2016 Va bene, continua a piangere e continua a fare scarica barile per negarl… - TuttoAscoli : CorrAdriatico - La Primavera vince a Imola e continua a inseguire la Lazio - RobertaFazio7 : RT @FIGCfemminile: S???? ??? F???????? ???? La ?????????? continua a vincere! Pareggio del ???????????? ?????????????????? scavalcato dal ???????????????????? al secondo p… -

Ma in casa azzurra sia guardare al presente ma anche al futuro e il ko con lanon può sconvolgere i piani del club. A fare un'analisi della situazione sulle future scelte di mercato ......contabile e prestiti facili' La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il, ... un sensibile deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale, favorito dalla...La sua tecnica e rapidità tengono inapprensione la difesa della Cremonese , come ... Il centrocampista dellaraccoglie una respinta maldestra di Kvaratskhelia e scarica un bolide al volo ...

La Lazio continua a vincere, pareggio del Napoli scavalcato dal ... FIGC

La stagione tormentata di Ciro Immobile prosegue. Il centravanti capitano della Lazio è uscito malconcio dalla sfida del Maradona, vinta dalla squadra di Sarri per 1-0. Ieri si è poi sottoposto agli e ...Home Economia urbana Lazio: sanità e case popolari al centro del primo incontro tra Rocca e i sindaci dei comuni capoluogo Aziende sanitarie, crisi idrica e case popolari: questi i temi al centro del ...