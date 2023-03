La Juve vale più del - 15 virtuale dal Napoli, il problema è che naviga a vista da anni (Gazzetta) (Di martedì 7 marzo 2023) ... Paul Pogba La Juve vale più del - 15 dal Napoli, virtuale o reale che sia, scrive la Gazzetta dello Sport in un pezzo a firma di Sebastiano Vernazza, il problema è che naviga a vista da anni, manca ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) ... Paul Pogba Lapiù del - 15 dalo reale che sia, scrive ladello Sport in un pezzo a firma di Sebastiano Vernazza, ilè cheda, manca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eduardo01508575 : @capuanogio Se la juve vuole 110 milioni per vlaovic osimeh ne vale almeno 180 e a quel prezzo e impossibile trattenerlo - napolista : La #Juve vale più del -15 virtuale dal #Napoli, il problema è che naviga a vista da anni (Gazzetta) Ha giocatori c… - m346m339 : @antocheeks96 Il problema non è l'espulsione, da parla E che la juve deve riscattato a 37M , mi sembra, non vale n… - Francesco485451 : @jovinco82 Comunque deve essere terribile per i tuoi averti come figlio. Valore nullo solo perché la Juve non vale na cippa? - andrea_pizzoli : @RInfascelli vale solo per la Juve... -