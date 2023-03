La Juve senza più certezze di classifica si scopre in lacrime e vulnerabile Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 marzo 2023) Massimiliano Allegri ha scoperto, all’improvviso, di avere tra le mani unafragile, in preda alle. Lo scrive Maurizio Crosetti su La, citando le parole dell’allenatore bianconero dopo la sconfitta con la Roma in campionato. Allegri ha detto, parlando alle tv dopo la partita: «Qualcuno dei ragazzi è un po’ fragile e nello spogliatoio si è messo a piangere: a nessuno, nella storia del calcio, è mai stata fatta una cosa come quella che hanno fatto a noi». Crosetti scrive: “inpiù umana.insolita, però: non ci siamo abituati. Perché non si può dire che il pianto faccia parte della sua storia, dell’idea che in tanti hanno di lei. La squadra dei più forti, spesso dei più potenti”. Storicamente, sono sempre stati gli ...