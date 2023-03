La Juve non bada a spese: riscattato Kean. Le cifre (Di martedì 7 marzo 2023) La Juventus ha deciso di riscattare Moise Kean, l’attaccante è stato prelevato dall’Everton versando 35 milioni di euro totali. L’espulsione record di Kean dopo appena 40 secondi dopo l’ingresso sul terreno di gioco durante il match con la Roma non ha fatto cambiare idea ala società bianconera. Sky fa sapere che la Juventus ha riscattato Kean dall’Everton versando 28 milioni di euro alla società inglese. La Juventus dopo aver venduto Kean e averlo fatto andare via in giro per l’Europa ha deciso dì puntare ancora sull’attaccante che spera di essere di nuovo determinante anche con la Nazionale di Roberto Mancini. La Juve ha investito una somma importante per riscattare Kean, nonostante abbia già in rosa un attaccante ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 marzo 2023) Lantus ha deciso di riscattare Moise, l’attaccante è stato prelevato dall’Everton versando 35 milioni di euro totali. L’espulsione record didopo appena 40 secondi dopo l’ingresso sul terreno di gioco durante il match con la Roma non ha fatto cambiare idea ala società bianconera. Sky fa sapere che lantus hadall’Everton versando 28 milioni di euro alla società inglese. Lantus dopo aver vendutoe averlo fatto andare via in giro per l’Europa ha deciso dì puntare ancora sull’attaccante che spera di essere di nuovo determinante anche con la Nazionale di Roberto Mancini. Laha investito una somma importante per riscattare, nonostante abbia già in rosa un attaccante ...

