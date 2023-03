La grillina Baldino ricopre di insulti Salvini: "Coniglio". È bagarre | VIDEO (Di martedì 7 marzo 2023) Matteo Salvini "un Coniglio che scappa" e Giorgia Meloni "madre, donna e cristiana" ma senza "senso morale". È questa l'opposizione del Movimento 5 Stelle che durante l'informativa del ministro Matteo Piantedosi alla Camera sul naufragio di migranti a Cutro ricopre di critiche al limite dell'insulto il governo. A parlare è la deputata M5s Vittoria Baldino: "Kr sta per Crotone, 46 è il numero del ritrovamento. Identifica un corpo senza vita. Quello di un bambino di nemmeno un anno. Oggi le vittime sono 72. Quello che mi attanaglia è il pensiero che quelle persone potevano essere salvate, un pensiero che si è fatto largo in tutti noi" attacca la grillina. "La risposta balbuziente di questo governo è stata quella di trincerarsi in ricostruzioni autoassolutorie", dice Baldino che ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) Matteo"unche scappa" e Giorgia Meloni "madre, donna e cristiana" ma senza "senso morale". È questa l'opposizione del Movimento 5 Stelle che durante l'informativa del ministro Matteo Piantedosi alla Camera sul naufragio di migranti a Cutrodi critiche al limite dell'insulto il governo. A parlare è la deputata M5s Vittoria: "Kr sta per Crotone, 46 è il numero del ritrovamento. Identifica un corpo senza vita. Quello di un bambino di nemmeno un anno. Oggi le vittime sono 72. Quello che mi attanaglia è il pensiero che quelle persone potevano essere salvate, un pensiero che si è fatto largo in tutti noi" attacca la. "La risposta balbuziente di questo governo è stata quella di trincerarsi in ricostruzioni autoassolutorie", diceche ...

