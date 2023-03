La gente non si fida delle istituzioni, ma sono proprio loro a generare timore: qualcosa non va (Di martedì 7 marzo 2023) È sotto gli occhi di tutti il fiume mediatico dei messaggi intercorsi, all’inizio del 2020, fra le autorità preposte alla lotta al Covid e quello dei messaggi scambiati da Matteo Messina Denaro con altre persone. Molti non ci fanno caso, ma quei messaggi (che contengono soprattutto conversazioni private non utili alle indagini) sono in realtà atti processuali acquisiti dalle procure di Bergamo e Palermo. Il codice etico del giornalista è “se ho una notizia, la pubblico”, mentre la mentalità del cittadino è “voglio sapere cosa si dicono in privato le persone che ci governano”. Era necessario diffondere i messaggi del boss in cui lancia giudizi atroci nei confronti della figlia Lorenza perché dissociatasi dalla mafia? Cosa avrà sofferto la ragazza nell’ascoltare le considerazioni che il padre faceva nei suoi confronti? Atti di indagine complessi e riservati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) È sotto gli occhi di tutti il fiume mediatico dei messaggi intercorsi, all’inizio del 2020, fra le autorità preposte alla lotta al Covid e quello dei messaggi scambiati da Matteo Messina Denaro con altre persone. Molti non ci fanno caso, ma quei messaggi (che contengono soprattutto conversazioni private non utili alle indagini)in realtà atti processuali acquisiti dalle procure di Bergamo e Palermo. Il codice etico del giornalista è “se ho una notizia, la pubblico”, mentre la mentalità del cittadino è “voglio sapere cosa si dicono in privato le persone che ci governano”. Era necessario diffondere i messaggi del boss in cui lancia giudizi atroci nei confronti della figlia Lorenza perché dissociatasi dalla mafia? Cosa avrà sofferto la ragazza nell’ascoltare le considerazioni che il padre faceva nei suoi confronti? Atti di indagine complessi e riservati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Se pensate che l'auto elettrica sia il nuovo che avanza non avreste bisogno di mettere fuori legge tutto il resto.… - Poesiaitalia : “La gente potrebbe imparare dai propri errori se non fosse così occupata a negarli.” Carl Gustav Jung - GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli ?????? Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Nap… - MFGigante : @Stefania8786798 @a_meluzzi La maggior parte della gente non pone domande al medico (apostolo della nuova fede sconosciuta). - pmontevecchio : @Maedhros67 questa gente non ha rispetto per la nostra intelligenza. -