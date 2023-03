(Di martedì 7 marzo 2023) Gira tutto bene ai(46 - 19), di questi tempi. La loro stagione magica si impreziosisce di un nuovo capitolo. Sotto di 8 punti con 8' da giocare, sotto per 10'45' dell'ultimo quarto, riescono ...

La del Joker, che conoscendone le modeste percentuali, lo manda di proposito a tirare i ... Rimbalzi:13. Assist:9. Toronto: Van Vleet 21 (2/3, 3/9, 8/8 t.l.), Siakam 19, Poeltl 18. ...

La furbata di Jokic fa vincere i Nuggets. Williams tradisce dalla lunetta: Celtics ko a Cleveland La Gazzetta dello Sport

Nona vittoria consecutiva per Denver. Boston si arrende al supplementare a Cleveland, 7-0 in stagione agli overtime. Haliburton super, Embiid di più: colpo Phila in casa Pacers ...