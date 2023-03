La Francia si ferma per la sesta volta contro la riforma delle pensioni di Macron. I sindacati: «700mila in piazza solo a Parigi» – Il video (Di martedì 7 marzo 2023) La Francia si è fermata oggi, per la sesta volta, in una grande mobilitazione organizzata dai sindacati contro la riforma delle pensioni voluta dal governo. Secondo la Cgt, il principale sindacato francese, sarebbero 700mila le persone scese in piazza soltanto a Parigi: cifra che la renderebbe la più grande manifestazione realizzata dall’inizio delle proteste. Nell’ultima protesta, i cittadini scesi in piazza contro la riforma che punta a elevare l’età pensionabile dai 62 ai 64 anni erano stati circa 300mila a Parigi (37mila secondo la prefettura). Oltre alla capitale, manifestazioni si sono svolte in ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Lasi èta oggi, per la, in una grande mobilitazione organizzata dailavoluta dal governo. Secondo la Cgt, il principale sindacato francese, sarebberole persone scese insoltanto a: cifra che la renderebbe la più grande manifestazione realizzata dall’inizioproteste. Nell’ultima protesta, i cittadini scesi inlache punta a elevare l’età pensionabile dai 62 ai 64 anni erano stati circa 300mila a(37mila secondo la prefettura). Oltre alla capitale, manifestazioni si sono svolte in ...

