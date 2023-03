La Francia in piazza contro Macron: il grande sciopero contro la riforma delle pensioni – Il video (Di martedì 7 marzo 2023) Centinaia di migliaia di persone sono attese per le strade della Francia oggi. Le sigle sindacali, Cgt, Fo, Cfdt, Fsu, Unsa, Cftc, Solidaires hanno organizzato lo sciopero contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. La riforma in particolare prevede il rinvio dell’età pensionabile legale a 64 anni. Secondo BmfTv sono attesi tra 1,1 e 1,4 milioni di manifestanti in tutto il paese. I sindacati puntano a cifre superiori ai 2 milioni. Il voto del Senato sulla legge è previsto per il 12 marzo. Le rappresentanze dei lavoratori minacciano di «fermare la Francia» con il sesto maxisciopero, che darà il via a una settimana ‘nera’ per i trasporti. Sono previste interruzioni nel trasporto urbano e ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Centinaia di migliaia di persone sono attese per le strade dellaoggi. Le sigle sindacali, Cgt, Fo, Cfdt, Fsu, Unsa, Cftc, Solidaires hanno organizzato loladi Emmanuel. Lain particolare prevede il rinvio dell’età pensionabile legale a 64 anni. Secondo BmfTv sono attesi tra 1,1 e 1,4 milioni di manifestanti in tutto il paese. I sindacati puntano a cifre superiori ai 2 milioni. Il voto del Senato sulla legge è previsto per il 12 marzo. Le rappresentanze dei lavoratori minacciano di «fermare la» con il sesto maxi, che darà il via a una settimana ‘nera’ per i trasporti. Sono previste interruzioni nel trasporto urbano e ...

