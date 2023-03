La foto | il bacio e quell' amore | Eros Ramazzotti sui social con la nuova fiamma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata: la foto del bacio sorprende i fan leggi su Gloo - infoitcultura : Eros Ramazzotti innamorato: la foto sui social con il bacio alla nuova compagna - Luxgraph : Eros Ramazzotti innamorato: la foto sui social con il bacio alla nuova compagna - FilippoFrigeri7 : @rubi08159 @ru_ruru009 Sei una bella fighetta amore mio mandami un bacio e una foto nuda - IlFighterMancio : @fradileen @crabbe1_ Ma come tratta afena? Avevo la foto profilo fino a ieri di loro due che festeggiano insieme, c… -

Ladelgaleotto l'ha pubblicata lo stesso papà di Aurora Ramazzotti attraverso una Instagram story, nella quale ha fatto gli auguri di buon compleanno alla sua dolce (e segreta ) metà. Ma ...Eros Ramazzotti, prima"al" con la nuova fidanzata. Nonostante sia uno degli artisti più noti e amati del Bel Paese (e non solo), Eros Ramazzotti non si lascia andare facilmente a grandi ...Però, la situazione è precipitata con Sanremo, sotto accusa per episodi che urtano la sensibilità di una fetta del Paese come iltra Fedez e Rosa Chemical, lastracciata di un vice ...

La foto, il bacio e quell'"amore": Eros Ramazzotti sui social con la ... ilGiornale.it

Nuova fidanzata per Eros Ramazzotti: il cantante, lasciando di stucco i fan, ha condiviso su Instagram la foto del bacio.Eros Ramazzotti innamorato Il cantautore e futuro nonno ha ritrovato l'amore Sembrerebbe proprio così, anche se la foto pubblicata ...