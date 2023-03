La figuraccia di Macron: litiga col presidente del Congo che accusa la Francia di genocidio (video) (Di martedì 7 marzo 2023) Il battibecco durante la conferenza stampa in Congo tra il presidente francese Macron e l’omologo africano del Congo Félix Tshisekedi, che ha accusato la Francia di genocidio durante la colonizzazione del 1994, sta facendo il giro del mondo. Uno scivolone, quello del presidente francese, che ha dovuto incassare toni durissimi. Macron messo alla “sbarra” dal presidente del Congo «Iniziate a guardarci in modo diverso, senza paternalismo», gli ha detto a muso duro il presidente della Repubblica Democratica del Congo Félix Tshisekedi durante una conferenza stampa tenutasi il 4 marzo nella capitale del Paese africano Kinshasa. L’inquilino dell’Eliseo ha assicurato che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) Il battibecco durante la conferenza stampa intra ilfrancesee l’omologo africano delFélix Tshisekedi, che hato ladidurante la colonizzazione del 1994, sta facendo il giro del mondo. Uno scivolone, quello delfrancese, che ha dovuto incassare toni durissimi.messo alla “sbarra” daldel«Iniziate a guardarci in modo diverso, senza paternalismo», gli ha detto a muso duro ildella Repubblica Democratica delFélix Tshisekedi durante una conferenza stampa tenutasi il 4 marzo nella capitale del Paese africano Kinshasa. L’inquilino dell’Eliseo ha assicurato che ...

