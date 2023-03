La Festa della donna? La celebra un trans (che odia le donne). La brillante mossa del cioccolato Hersheys (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar — celebrare la Giornata internazionale della donna insultando tutte le donne (tranne quelle sodomizzate mentalmente dalla dottrina trans-inclusiva, che invece applaudono l’iniziativa), fatto: ci pensa Hershey, la più grande compagnia statunitense di produzione di cioccolata. Per onorare l’altra metà del cielo l’azienda ha pensato bene di chiamare come testimonial l’attivista trans Fae Johnstone. Cioè un uomo. Un trans testimonial della Giornata della donna Non si tratta di un attivista qualsiasi (volutamente senza l’apostrofo): Johnstone è un accanito persecutore dei diritti delle donne biologiche, con una lunga storia di commenti denigratori, in particolare contro le femministe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar —re la Giornata internazionaleinsultando tutte le(tranne quelle sodomizzate mentalmente dalla dottrina-inclusiva, che invece applaudono l’iniziativa), fatto: ci pensa Hershey, la più grande compagnia statunitense di produzione di cioccolata. Per onorare l’altra metà del cielo l’azienda ha pensato bene di chiamare come testimonial l’attivistaFae Johnstone. Cioè un uomo. UntestimonialGiornataNon si tratta di un attivista qualsiasi (volutamente senza l’apostrofo): Johnstone è un accanito persecutore dei diritti dellebiologiche, con una lunga storia di commenti denigratori, in particolare contro le femministe ...

