La Festa della Donna a Salerno negli scatti di Cerzosimo (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà all’insegna della solidarietà internazionale la Festa della Donna 2023. Salerno aderisce, infatti, alla proposta di Anci e dedica le iniziative in programma per l’8 marzo alla condizione femminile in Afghanistan e Iran, esprimendo solidarietà e vicinanza alle donne di quei paesi condannando fermamente l’operato dei governi talebano e afghano affinché tutte le violenze in atto abbiano fine. Il comune si illuminerà di giallo ed ospiterà “Perché non io?”, il progetto fotografico di Armando Cerzosimo, ospite di Palazzo di Città. Lo sguardo assoggettato, chiuso, frontale delle donne protagoniste dei pannelli del maestro fotografo Cerzosimo che è stato promotore anche di un altro progetto fotografico presentato sempre oggi a Palazzo di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà all’insegnasolidarietà internazionale la2023.aderisce, infatti, alla proposta di Anci e dedica le iniziative in programma per l’8 marzo alla condizione femminile in Afghanistan e Iran, esprimendo solidarietà e vicinanza alle donne di quei paesi condannando fermamente l’operato dei governi talebano e afghano affinché tutte le violenze in atto abbiano fine. Il comune si illuminerà di giallo ed ospiterà “Perché non io?”, il progetto fotografico di Armando, ospite di Palazzo di Città. Lo sguardo assoggettato, chiuso, frontale delle donne protagoniste dei pannelli del maestro fotografoche è stato promotore anche di un altro progetto fotografico presentato sempre oggi a Palazzo di ...

