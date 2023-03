La denuncia di un parente | “Quando i rimpatri in Afghanistan?”

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Ci dicono sempre ‘domani, domani, domani, ma sono passati nove giorni e ancora non ci dicono niente. Mia cognata e suo fratello potranno essereati in? E? Siamo stanchi di dovere aspettare e di venire tutti i giorni qui, alla camera ardente, per sentirci rispondere sempre allo stesso modo”. Saif ha 28 anni e studia ingegneria biochimica all’Università di Londra. Vive in Inghilterra dal 2015. Nel naufragio ha perso la cognata, Mina Afghanzadeh, di 25 anni e il fratello della donna, Farhag Afghanzadeh di appena 16 anni. Le loro foto sono appese sul cancello della camera ardente del Palamilone di Crotone. Insieme a tante altre fotografie di vittime del naufragio. “Cercava solo una vita serena con mio fratello – dice Saif in un ottimo inglese – Invece è morta ...

I primi 12 superstiti del naufragio di Steccato di Cutro hanno lasciato il Cara di Isola Capo Rizzuto e sono stati trasferiti in alcuni Sprar della zona. Sono i migranti che hanno chiesto asilo in Ita