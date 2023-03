La Cina torna a minacciare gli Stati Uniti: “La smettano di contrastare la nostra crescita o ci saranno sicuramente conflitti e scontri” (Di martedì 7 marzo 2023) I dossier che la Cina deve affrontare con le grandi potenze internazionali sono numerosi: da Taiwan all’Ucraina, fino agli equilibri nell’Indo-Pacifico e la guerra commerciale. Ma ce n’è uno sul quale non ha intenzione, almeno per il momento, di compiere passi indietro: la sua definitiva ascesa come potenza mondiale e la riorganizzazione dell’ordine globale secondo uno schema multipolare. Così torna a lanciare messaggi minacciosi a Washington attraverso il proprio ministro degli esteri, Qin Gang: se gli Usa non “frenano e continuano sulla strada sbagliata – ha detto -, ci saranno sicuramente conflitti e scontri. Chi ne sopporterà le catastrofiche conseguenze?”. Quella di Qin Gang non è una figura qualsiasi nel panorama cinese. Soprattutto agli occhi degli americani. Fino a tre mesi fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) I dossier che ladeve affrontare con le grandi potenze internazionali sono numerosi: da Taiwan all’Ucraina, fino agli equilibri nell’Indo-Pacifico e la guerra commerciale. Ma ce n’è uno sul quale non ha intenzione, almeno per il momento, di compiere passi indietro: la sua definitiva ascesa come potenza mondiale e la riorganizzazione dell’ordine globale secondo uno schema multipolare. Cosìa lanciare messaggi minacciosi a Washington attraverso il proprio ministro degli esteri, Qin Gang: se gli Usa non “frenano e continuano sulla strada sbagliata – ha detto -, ci. Chi ne sopporterà le catastrofiche conseguenze?”. Quella di Qin Gang non è una figura qualsiasi nel panorama cinese. Soprattutto agli occhi degli americani. Fino a tre mesi fa ...

