La Cina minaccia gli Stati Uniti: "Ci saranno conflitti se Washington non smette di frenare la nostra crescita"

Nuovi conflitti e scontri internazionali all'orizzonte: è la nuova minaccia rivolta agli Stati Uniti dalla Cina. La Repubblica Popolare, tramite il suo ministro degli Esteri Qin Gang, si è scagliata contro la controparte occidentale, delineando disordini futuri qualora Washington dovesse continuare a contrastare la sua crescita e la sua affermazione come potenza mondiale. Taiwan, Ucraina, equilibri nell'Indo-Pacifico, guerra commerciale. I dossier che la Cina deve affrontare con le grandi potenze internazionali sono molti ed estremamente delicati. Mentre si preparano le trattative, c'è un punto sul quale il gigante asiatico sembra non essere affatto intenzionato a fare marcia indietro ossia la definitiva consacrazione di Pechino come potenza mondiale

