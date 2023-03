La Cina contro Stati Uniti e Occidente: “Frenate o lo scontro sarà inevitabile” (Di martedì 7 marzo 2023) Pechino – Xi Jinping e la Cina contro Stati Uniti e Occidente. In un discorso dinanzi al Consiglio politico consultivo dell’Assemblea del popolo, il presidente cinese ha accusato “i Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, di attuare un contenimento, un accerchiamento e una repressione totale della Cina, che ha portato a sfide gravi e senza precedenti per lo sviluppo” del Paese. Alle parole del presidente cinese si aggiungono poi quelle del nuovo ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, che alla sua prima conferenza stampa lancia un duro monito a Washington: gli Stati Uniti cambino approccio nei confronti della Cina o le conseguenze di ulteriori tensioni tra i due Paesi saranno “catastrofiche”. “Se ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 marzo 2023) Pechino – Xi Jinping e la. In un discorso dinanzi al Consiglio politico consultivo dell’Assemblea del popolo, il presidente cinese ha accusato “i Paesi occidentali, guidati dagli, di attuare un contenimento, un accerchiamento e una repressione totale della, che ha portato a sfide gravi e senza precedenti per lo sviluppo” del Paese. Alle parole del presidente cinese si aggiungono poi quelle del nuovo ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, che alla sua prima conferenza stampa lancia un duro monito a Washington: glicambino approccio nei confronti dellao le conseguenze di ulteriori tensioni tra i due Paesi saranno “catastrofiche”. “Se ...

