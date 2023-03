La Cina contro gli Usa: “State attenti o ci saranno scontri” (Di martedì 7 marzo 2023) Dalla Cina arriva una sorta di ‘avviso ai naviganti’, Usa e Occidente, sia sulla guerra in Ucraina che sulla questione di Taiwan. In rapporto al conflitto in Europa, il nuovo ministro degli Esteri, Qin Gang, afferma che la relazione tra Cina e Russia “non minaccia alcun Paese“. E quindi “non è soggetta ad alcuna interferenza o discordia seminata da terzi“. Si basa sui principi “di non alleanza, non confronto e non presa di mira di terze parti“. Anzi, se Cina e Russia “lavorano insieme, il mondo avrà una forza trainante verso il multipolarismo. E una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali“. Mentre “l’equilibrio strategico globale e la stabilità saranno meglio garantiti“. Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Foto Ansa/Epa Mark R. CristinoCina e Usa, i due nemici D’altra parte, è il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 marzo 2023) Dallaarriva una sorta di ‘avviso ai naviganti’, Usa e Occidente, sia sulla guerra in Ucraina che sulla questione di Taiwan. In rapporto al conflitto in Europa, il nuovo ministro degli Esteri, Qin Gang, afferma che la relazione trae Russia “non minaccia alcun Paese“. E quindi “non è soggetta ad alcuna interferenza o discordia seminata da terzi“. Si basa sui principi “di non alleanza, non confronto e non presa di mira di terze parti“. Anzi, see Russia “lavorano insieme, il mondo avrà una forza trainante verso il multipolarismo. E una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali“. Mentre “l’equilibrio strategico globale e la stabilitàmeglio garantiti“. Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Foto Ansa/Epa Mark R. Cristinoe Usa, i due nemici D’altra parte, è il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgioBaldari : RT @winter_design: @Presa_Diretta @giadamessetti Il cosiddetto 'indopacifico' non esiste, è un concetto creato dal Dip. di Stato????; siccome… - Fili45803346 : La Cina prende posizione come vi dicevo e la conosce l'America. La potenza di Puntin in quell'apparente stretta di… - cdghietta : E già! Ma non è l'ucraina che ha in grandioso merito di essere strumentalizzabile contro Russia per proseguire co… - Luca10355470 : @GuidoCrosetto Bravo,senza ironia, queste sono le battaglie alla tua portata. Lascia perdere la politica internazio… - andrea08543532 : @alesca111 @EmanueleMaggioX @VEParsi1 sarebbe meraviglioso se si arrivasse ad una terza guerra mondiale contro Cina… -