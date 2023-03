La Cina avverte gli Usa | ' Se continuano su strada sbagliata | ci saranno conflitti e scontri'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giacDomenico : Cina avverte gli Usa: 'Cambino approccio o conseguenze catastrofiche' - FabioZfz9 : RT @ImolaOggi: La Cina avverte gli Usa: 'Cambino approccio o conseguenze catastrofiche' - askanews_ita : La #Cina avverte gli #Usa: cambi approccio su Taiwan o ci sarà conflitto - Gianluc68325330 : RT @ImolaOggi: La Cina avverte gli Usa: 'Cambino approccio o conseguenze catastrofiche' - ganga2410 : Cina avverte gli Usa: 'Cambino approccio o conseguenze catastrofiche' • Imola Oggi -

- Sale ancora la tensione trae gli Usa, con Pechino che accusa Washington e i suoi alleati di essere fonte di tensione e conflitto. Se gli Stati Uniti "non tireranno il freno e continueranno ...Qin ha ribadito che lanon ha armato nessuno dei due Paesi belligeranti e ha definito "assolutamente inaccettabili" le sanzioni statunitensi che hanno colpito le sue aziende nell'ambito della ...Washington, se gli Usa non 'frenano e continuano sulla strada sbagliata, ci saranno sicuramente conflitti e scontri'. "Mai sottovalutare la determinazione della" approfondimento Taiwan:...

Cina avverte gli Usa: "Così si rischia scontro" Adnkronos

Guerra in Ucraina, la diretta. Pechino «non ha fornito armi ad alcuna delle due parti del conflitto ucraino. La Cina non è l'artefice della crisi, né una parte ...Il neoministro degli Esteri cinese, Qin Gang, in conferenza stampa delinea l'agenda di politica estera della Cina per i prossimi anni.