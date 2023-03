La carta di Putin per vincere in Ucraina si chiama Trump (Di martedì 7 marzo 2023) Vladimir Putin è pronto a lanciare la controffensiva decisiva, finale, per ribaltare l’esito della guerra all’Ucraina, mentre i mercenari del battaglione Wagner assediano da settimane la fortezza Bakhmut nel Donbas. La carta risolutiva a disposizione del Cremlino si trova a decine di migliaia di chilometri dal fronte, serve a riconquistare la fortezza America e ha un nome, Donald, e un cognome, Trump, l’ex presidente degli Stati Uniti domenica ospite d’onore al raduno dei picchiatelli nazionalisti del Cpac in Maryland: «Sono l’unico che può evitare la terza guerra mondiale», ha detto Trump ai reazionari americani che l’anno scorso hanno accolto come una di loro Giorgia Meloni. Putin ha capito che può ribaltare l’esito catastrofico della sua campagna Ucraina soltanto ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 marzo 2023) Vladimirè pronto a lanciare la controffensiva decisiva, finale, per ribaltare l’esito della guerra all’, mentre i mercenari del battaglione Wagner assediano da settimane la fortezza Bakhmut nel Donbas. Larisolutiva a disposizione del Cremlino si trova a decine di migliaia di chilometri dal fronte, serve a riconquistare la fortezza America e ha un nome, Donald, e un cognome,, l’ex presidente degli Stati Uniti domenica ospite d’onore al raduno dei picchiatelli nazionalisti del Cpac in Maryland: «Sono l’unico che può evitare la terza guerra mondiale», ha dettoai reazionari americani che l’anno scorso hanno accolto come una di loro Giorgia Meloni.ha capito che può ribaltare l’esito catastrofico della sua campagnasoltanto ...

