La Bielorussia condanna Svetlana Tikhanovskaya a 15 anni (Di martedì 7 marzo 2023) Svetlana Tikhanovskaya continua a essere nel mirino del regime di Lukashenko. Anche in esilio. La leader di fatto dell'opposizione bielorussa e' stata condannata a 15 anni di reclusione con varie ...

