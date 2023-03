La battaglia per Bakhmut, più propaganda che importanza strategica (Di martedì 7 marzo 2023) Proseguono anche oggi i combattimenti nella città di Bakhmut che si trova nell'Ucraina orientale nell'oblast di Donetsk ed è capoluogo dell'omonimo distretto. Qui russi e ucraini combattono per le strade della città utilizzando le poche munizioni che rimangono e persino con le pale. A questo proposito il Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti osserva che «gli attrezzi per scavare sono sempre stati utilizzati per i combattimenti corpo a corpo sin dalla prima guerra mondiale; inoltre il badile da trincea affiliato è molto meglio della baionetta. È improprio quindi collegare l’uso dei i badili con la carenza di munizioni». Per il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu, che ha parlato all’agenzia Tass, «la liberazione di Bakhmut continua e rappresenta una fondamentale linea difensiva per le truppe ucraine e la sua conquista ci permetterà di ... Leggi su panorama (Di martedì 7 marzo 2023) Proseguono anche oggi i combattimenti nella città diche si trova nell'Ucraina orientale nell'oblast di Donetsk ed è capoluogo dell'omonimo distretto. Qui russi e ucraini combattono per le strade della città utilizzando le poche munizioni che rimangono e persino con le pale. A questo proposito il Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti osserva che «gli attrezzi per scavare sono sempre stati utilizzati per i combattimenti corpo a corpo sin dalla prima guerra mondiale; inoltre il badile da trincea affiliato è molto meglio della baionetta. È improprio quindi collegare l’uso dei i badili con la carenza di munizioni». Per il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu, che ha parlato all’agenzia Tass, «la liberazione dicontinua e rappresenta una fondamentale linea difensiva per le truppe ucraine e la sua conquista ci permetterà di ...

