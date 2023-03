Kvaratskhelia stella della Serie A, Guti: “Spero venga al Real Madrid” – VIDEO (Di martedì 7 marzo 2023) José Maria Gutiérrez per tutti Guti ha parlato di Kvaratskhelia ed ha detto: “Spero giochi al Real Madrid“. Kvaratskhelia alla sua prima stagione in Europa ed al Napoli sta facendo incantare tutti. Ci sono tantissimi grandi giocatori che si sono già sbilanciati sull’attaccante georgiano che con le sue giocate fa restare tutti a bocca aperta. Eppure i margini di crescita sono ancora molto importanti, come ha sottolineato più volte anche Luciano Spalletti. Guti: l’invito a Kvaratskhelia Un altro attestato di stima importante arriva proprio da Guti, ex colonna del Real Madrid in una trasmissione El Chiringuito, in cui si parlava del giocatore del Napoli come la stella ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 marzo 2023) José Mariaérrez per tuttiha parlato died ha detto: “giochi al“.alla sua prima stagione in Europa ed al Napoli sta facendo incantare tutti. Ci sono tantissimi grandi giocatori che si sono già sbilanciati sull’attaccante georgiano che con le sue giocate fa restare tutti a bocca aperta. Eppure i margini di crescita sono ancora molto importanti, come ha sottolineato più volte anche Luciano Spalletti.: l’invito aUn altro attestato di stima importante arriva proprio da, ex colonna delin una trasmissione El Chiringuito, in cui si parlava del giocatore del Napoli come la...

