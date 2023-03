Kiev, respinti 37 attacchi russi nella zona di Bakhmut (Di martedì 7 marzo 2023) Le forze ucraine hanno respinto 37 attacchi russi la notte scorsa nella zona intorno alla città di Bakhmut, nell'est del Paese: lo ha reso noto lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev nel suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Le forze ucraine hanno respinto 37la notte scorsaintorno alla città di, nell'est del Paese: lo ha reso noto lo Stato Maggiore dell'esercito dinel suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : @daniele77250845 @GiovaQuez in realtà, trovandomi lì in quei giorni, peraltro anche con una inviata de Il Fatto, po… - novasocialnews : Kiev, respinti 37 attacchi russi nella zona di Bakhmut - transnazionale : Ucraina: Allerta antiaerea in tutto il Paese. Kiev, respinti 37 attacchi attorno a Bakhmut #spaziotransnazionale in… - News24_it : Kiev, respinti 37 attacchi russi nella zona di Bakhmut - DarthPump : Ucraina: Allerta antiaerea in tutto il Paese. Kiev, respinti 37 attacchi attorno a Bakhmut -