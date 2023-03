Kids’ Choice Awards 2023 | chi ha vinto | cosa è successo e dove rivedere lo show

(Di martedì 7 marzo 2023) Sono andati in scena al Microsoft Theater di Los Angeles i Nickelodeonche ha visto alla conduzione Nate Burleson e Charli D’Amelio. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco dell’evento, inaugurato dall’esibizione di Bebe Rexha, con una performance attesissima sulle note di I’m Good (Blue). Filo conduttore, ovviamente, la pioggia di slime che è il marchio del divertimento dei #KCA. Ma chericorderemo di questa edizione? Losi è aperto con un medley di ballo con Burleson, D’Amelio e i content creator Michael Le e Markell Washington che hanno ricreato i balletti più trendy dell’anno. Il tutto è culminato con l’esibizione di Bebe. Adam Sadler ha ricevuto il dirigibile d’argento per lo speciale premio speciale King of ...

Seth Rogen è salito sul palco durante la 36° edizione dei NickelodeonAwards per presentare il primo teaser trailer di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem , il film animato in CG pensato come reboot del franchise de Le Tartarughe Ninja . Il film è ...A poche ore dalla presentazione di Seth Rogen (qui coproducer e tra le voce originali), avvenuta ai NickelodeonAwards, ecco che il film di animazione Tartarughe Ninja - Caos Mutante si mostra con un primo teaser trailer in italiano ! In attesa di sapere qualcosa di più sull'uscita prevista al ...Si sono svolti i NickelodeonAwards 2023 : Taylor Swift e Harry Styles guidano le categorie dei solisti, mentre i BTS sono il gruppo musicale preferito dal pubblico. Contenuti NickelodeonAwards 2023 Il ...