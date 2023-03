Kia dona una Soul elettrica all' Associzione Volontari Sant' Anna Rapallo

(Di martedì 7 marzo 2023) MILANO - Kia Italia, da sempre molto attiva nel sociale e promotrice di iniziative sul territorio a favore delle comunità locali, hato una Kiaa trazione completamente, all'...

Kia dona una Soul 100% elettrica attrezzata per il primo soccorso Info Motori

MILANO (ITALPRESS) – Kia Italia, da sempre molto attiva nel sociale e promotrice di iniziative sul territorio a favore delle comunità locali, ha donato una Kia Soul a trazione completamente elettrica, ...Kia Italia dona una Soul elettrica all’Associazione Volontari del Soccorso Sant’Anna di Rapallo. Scopri di più ...