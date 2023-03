Keanu Reeves vorrebbe apparire in Yellowstone: "Mi piacerebbe fare un western" (Di martedì 7 marzo 2023) In una recente intervista, Keanu Reeves si è detto pronto ad apparire in un western e, in particolare, all'idea di ottenere un ruolo in Yellowstone, la serie con protagonista Kevin Costner,. Keanu Reeves è pronto per una nuova sfida e in una recente intervista ha espresso un desiderio proprio in merito alla sua carriera e al suo futuro. L'attore vorrebbe infatti apparire in Yellowstone, la serie western del 2018 creata da Taylor Sheridan e John Linson. Keanu Reeves, che tornerà sul grande schermo con John Wick 4 diretto da Chad Stahelski il 23 marzo, ha recentemente dichiarato di voler apparire in Yellowstone, successo della Paramount. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 marzo 2023) In una recente intervista,si è detto pronto adin une, in particolare, all'idea di ottenere un ruolo in, la serie con protagonista Kevin Costner,.è pronto per una nuova sfida e in una recente intervista ha espresso un desiderio proprio in merito alla sua carriera e al suo futuro. L'attoreinfattiin, la seriedel 2018 creata da Taylor Sheridan e John Linson., che tornerà sul grande schermo con John Wick 4 diretto da Chad Stahelski il 23 marzo, ha recentemente dichiarato di volerin, successo della Paramount. ...

