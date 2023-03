Keanu Reeves svela quale iconico oggetto di scena di Matrix ha conservato (Di martedì 7 marzo 2023) Rispondendo alle domande dei fan, Keanu Reeves ha svelato quale storico oggetto di scena ha conservato dopo le riprese di Matrix. Keanu Reeves ha svelato che ha conservato un oggetto di scena davvero speciale dal set di Matrix: la pillola rossa che Neo prende in mano in una delle scene più iconiche del film. L'attore, rispondendo alle domande dei fan su Reddit, ha condiviso qualche aneddoto riguardante la sua carriera, tra cui anche i "furti" commessi al termine delle riprese. Il protagonista di John Wick ha però voluto sottolineare che non si è trattato realmente di trafugare all'insaputa di tutti qualche oggetto di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 marzo 2023) Rispondendo alle domande dei fan,hatostoricodihadopo le riprese dihato che haundidavvero speciale dal set di: la pillola rossa che Neo prende in mano in una delle scene più iconiche del film. L'attore, rispondendo alle domande dei fan su Reddit, ha condiviso qualche aneddoto riguardante la sua carriera, tra cui anche i "furti" commessi al termine delle riprese. Il protagonista di John Wick ha però voluto sottolineare che non si è trattato realmente di trafugare all'insaputa di tutti qualchedi ...

