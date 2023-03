Keanu Reeves svela i suoi cibi preferiti (e dice la sua sulla pizza all’ananas) (Di martedì 7 marzo 2023) Keanu Reeves ha tenuto una sessione di “Chiedimi qualsiasi cosa” su Reddit per il lancio del film John Wick 4. I suoi fan gli hanno fatto domande anche sulla sua vita privata e sui gusti culinari. L’attore ha svelato quali sono i cibi preferiti e ha detto la sua sulla famigerata pizza all’ananas. Tra poco, il 23 marzo, arriverà sul grande schermo Wick 4, il quarto capitolo della saga cinematografica con protagonista Keanu Reeves. La star ne ha approfittato per chiacchierare con i suoi fan che gli hanno chiesto quali sono i suoi cibi preferiti. Grazie a questa diretta, sappiamo che la star di Matrix ama lo Sheperd’s Pie ... Leggi su cultweb (Di martedì 7 marzo 2023)ha tenuto una sessione di “Chiedimi qualsiasi cosa” su Reddit per il lancio del film John Wick 4. Ifan gli hanno fatto domande anchesua vita privata e sui gusti culinari. L’attore hato quali sono ie ha detto la suafamigerata. Tra poco, il 23 marzo, arriverà sul grande schermo Wick 4, il quarto capitolo della saga cinematografica con protagonista. La star ne ha approfittato per chiacchierare con ifan che gli hanno chiesto quali sono i. Grazie a questa diretta, sappiamo che la star di Matrix ama lo Sheperd’s Pie ...

