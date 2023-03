Keanu Reeves sulla pizza all’ananas, la dichiarazione sibillina (Di martedì 7 marzo 2023) Keanu Reeves ha recentemente risposto alle domande dei suoi fan di Reddit al fine di promuovere il suo nuovo film, John Wick: Chapter 4, ma come accade sovente le persone gli hanno chiesto molte cose non correlate al suo nuovo progetto… come una sua opinione sulla pizza all’ananas: la risposta dell’amata star non è adatta ai deboli di cuore. La prima domanda recitava: “Se gli alieni venissero sulla Terra, accetteresti la responsabilità di essere il primo a contattarli?”, al che Reeves ha risposto: “Diamine sì. Assolutamente, chiederei loro: ‘Come va? Com’è andato il viaggio? Avete fame? Volete qualcosa da bere?'”. Su questo sono tutti d’accordo: nel caso in cui un evento del genere dovesse verificarsi Reeves, con la sua compassione e la sua gentilezza, ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 7 marzo 2023)ha recentemente risposto alle domande dei suoi fan di Reddit al fine di promuovere il suo nuovo film, John Wick: Chapter 4, ma come accade sovente le persone gli hanno chiesto molte cose non correlate al suo nuovo progetto… come una sua opinione: la risposta dell’amata star non è adatta ai deboli di cuore. La prima domanda recitava: “Se gli alieni venisseroTerra, accetteresti la responsabilità di essere il primo a contattarli?”, al cheha risposto: “Diamine sì. Assolutamente, chiederei loro: ‘Come va? Com’è andato il viaggio? Avete fame? Volete qualcosa da bere?'”. Su questo sono tutti d’accordo: nel caso in cui un evento del genere dovesse verificarsi, con la sua compassione e la sua gentilezza, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : 'Non voglio vivere in un mondo dove essere gentili è considerata una debolezza' - Keanu Reeves - ScaltritiLab : Aggiungo che Keanu Reeves è molto impegnato anche nel mio campo. Non solo ne sa parecchio ma ha donato (e dona) par… - silvirubi21 : RT @trillyebbasta: 'Confondiamo spesso l'essere asociale con l'essere una persona che ha imparato nella vita a scegliere bene chi vuole int… - Maria70221974 : RT @trillyebbasta: 'Confondiamo spesso l'essere asociale con l'essere una persona che ha imparato nella vita a scegliere bene chi vuole int… - Il_Nerdastro : E dopo vane ricerche, dopo l'addio di Keanu Reeves, #TheDevilInTheWhiteCity non si farà più, con Hulu che getta la… -