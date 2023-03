Kean proprio non riesce a crescere, rischia di gettare via il suo immenso talento (CorSera) (Di martedì 7 marzo 2023) Moise Kean proprio non vuole crescere, scrive il Corriere della Sera. Così rischia di buttare al vento il suo talento. “L’insostenibile leggerezza di Moise. Quando Kean, 23 anni compiuti da una settimana, si è affacciato alla ribalta come uno dei giovani più promettenti, allenatori e compagni giuravano che non avrebbe fatto la fine di Balotelli. E invece gli errori sono sempre quelli: spacconate e leggerezze”. All’Olimpico, durante la partita della Juventus contro la Roma, ha ceduto alla provocazione di Mancini e si è preso un rosso diretto per avergli dato un calcio dopo 40 secondi dal suo ingresso in campo. “Kean proprio non riesce a crescere e rischia di gettare via ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) Moisenon vuole, scrive il Corriere della Sera. Cosìdi buttare al vento il suo. “L’insostenibile leggerezza di Moise. Quando, 23 anni compiuti da una settimana, si è affacciato alla ribalta come uno dei giovani più promettenti, allenatori e compagni giuravano che non avrebbe fatto la fine di Balotelli. E invece gli errori sono sempre quelli: spacconate e leggerezze”. All’Olimpico, durante la partita della Juventus contro la Roma, ha ceduto alla provocazione di Mancini e si è preso un rosso diretto per avergli dato un calcio dopo 40 secondi dal suo ingresso in campo. “nondivia ...

